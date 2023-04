Alvin ha rotto il silenzio sul suo legame d’amicizia con Ilary Blasi dopo la rottura tra la showgirl e Francesco Totti.

Alvin e Ilary Blasi sono legati da un’amicizia ventennale e a SuperGuidaTv è stato lo stesso inviato all’Isola dei Famosi a rompere il silenzio sul suo rapporto con la conduttrice che, negli ultimi mesi, è stata al centro del clamore generale per via del suo addio al marito Francesco Totti.

“Penso che Ilary sia una persona per come la conosco forte, solida, caratterialmente sa cosa vuole dalla sua vita, e sa esattamente cosa vuole fare. Quindi è giusto che lei viva questo periodo come esattamente crede di viverlo. Io, essendo suo amico, sono vicino a lei in qualsiasi cosa avesse bisogno, io sono lì, ed è a questo che servono gli amici”, ha confessato Alvin.

Ilary Blasi

Alvin: la confessione su Ilary dopo l’addio a Totti

Alvin ha espresso ancora una volta il suo affetto e la sua ammirazione a Ilary Blasi, con cui quest’anno è tornato a lavorare insieme all’Isola dei Famosi. Ovviamente l’inviato non ha svelato alcun retroscena in merito alla rottura tra la showgirl e il suo ex, Francesco Totti, e del resto lei stessa ha confessato alcuni giorni fa a Verissimo di non essere ancora pronta a parlare pubblicamente di quanto accaduto.

Alvin ha comunque sottolineato di esserle stato vicino da amico e in tanti sono curiosi di saperne di più sul rapporto tra i due (che, prima dell’inizio della nuova stagione dell’Isola, avevano fatto credere a tutti di aver litigato salvo poi svelare che si fosse trattato di un loro scherzo).

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG