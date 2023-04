Ai fan dei social non è sfuggito un video in cui si vede Pierpaolo Pretelli danzare insieme a una ragazza in un noto locale di Milano.

I fan della rete sono rimasti a bocca aperta vedendo una clip che, in queste ore, ha fatto il giro dei social: nelle immagini di vede nitidamente Pierpaolo Pretelli ballare insieme a una ragazza sconosciuta all’Armani club, noto locale milanese. La fidanzata dell’ex velino, Giulia Salemi, nei gironi scorsi si è recata al Coachella Festival e al momento né lei né il fidanzato hanno rotto il silenzio in merito alla questione.

Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli balla con un’altra: la reazione di Giulia

In queste ore in tanti tra i fan dei social hanno manifestato la loro preoccupazione e il loro stupore via social dopo che ha iniziato a circolare in rete un video in cui si vede Pierpaolo Pretelli danzare con una misteriosa ragazza.

L’ex velino non ha rotto il silenzio in merito alla questione ma la sua fidanzata, Giulia Salemi, ha condiviso un post ambiguo nelle sue stories e ha scritto: “L’unica cosa tossica di cui hai bisogno nella tua vita è il botox. Lascia stare tutto il resto“. In tanti si chiedono se “la cosa tossica” a cui abbia fatto riferimento non sia stata proprio la sua relazione con il fidanzato e se presto lei e Pierpaolo confermeranno o smentiranno il rumor in merito alla loro presunta rottura. Al momento i due continuano a mantenere il più totale riserbo sulla questione.

