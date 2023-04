Il 6 maggio 2023 Carlo verrà incoronato ufficialmente Re del Regno Unito e in queste ore il figlio di sua moglie Camilla Shand, Tom Parker Bowles, ha dichiarato al podcast New Agents che sua madre avrebbe sposato il sovrano perché sarebbe stata innamorata di lui. Le parole di Tom Parker sembrano essere una replica indiretta conto quanto affermato dal principe Harry nella sua controversa autobiografia, Spare, dove il secondogenito di Carlo sembrava insinuare che Camilla fosse stata intenzionata a legarsi a suo padre unicamente perché interessata alla Corona.

L’unione sentimentale di Carlo e Camilla è stata per anni al centro del clamore mediatico perché, quando è iniziata, il futuro erede al trono era sposato con la prima moglie Diana Spencer e perché anche Camilla, a sua volta, era sposata con Andrew Parker Bowles, padre dei suoi due figli.

Lei e il figlio della Regina Elisabetta sono riusciti a convolare a nozze solamente nel 2005, dopo aver ricevuto la benedizione della sovrana e dopo che la loro unione era ormai sotto la luce del sole. Con l’incoronazione ufficiale di Carlo il prossimo 6 maggio anche Camilla diventerà a tutti gli effetti Regina consorte (così come voluto da sua suocera, la compianta Regina Elisabetta).

