A partire dal 27 dicembre 2020 inizia in Italia la campagna dei vaccini contro il Covid-19. Chi sono i Vip disposti a vaccinarsi in diretta tv?

Dal prossimo 27 dicembre, la popolazione italiana inizierà a vaccinarsi contro il Covid-19. Sono molti quelli che non vedono l’ora di poter accedere al farmaco, ma sono altrettanti quelli che si mostrano contrari. Proprio per promuovere l’importanza del vaccino, alcuni Vip si sono detti disposti a sottoporsi alla cura in diretta tv.

Da Iva Zanicchi, che ha già contratto il Coronavirus e l’ha sconfitto, a Renzo Arbore, passando per Lino Banfi: sono tanti i personaggi famosi che vogliono incoraggiare la popolazione a vaccinarsi. Chi sono i Vip che hanno espresso questa volontà?

Covid e vaccino: i Vip disposti a vaccinarsi in tv

Sottoporsi al vaccino in diretta tv: una forma di esibizionismo o un modo per essere utili alla società? Senza ombra di dubbio è questa seconda opzione ad avere la meglio. I Vip che hanno deciso di vaccinarsi sono tanti, ma solo alcuni di loro si sono detti pronti a farlo in televisione. Primo fra tutti Lino Banfi che, raggiunto da Adnkronos, ha dichiarato:

“Certo che sono favorevole al vaccino contro il Covid. Non solo: lo farei in diretta assieme a mia figlia e ai miei nipoti, in modo da coinvolgere tutte le generazioni”.

Lino ha aggiunto che è anche disposto ad aspettare qualche mese, in modo da far sì che il farmaco sia disponibile anche per i bambini. Lo scopo, ovviamente, è quello di lanciare un “messaggio importante da dare a ogni classe d’età”. Banfi è da sempre favorevole ai vaccini e ha sottolineato che sia lui che sua moglie si sottopongono a quello contro l’influenza da circa 30 anni.

Il parere di Iva Zanicchi

Oltre al grandissimo attore pugliese, anche Iva Zanicchi è favorevole ai vaccini. L’Aquila di Ligonchio, che ha avuto il Covid-19 ed è riuscita a vincere la battaglia, ha sofferto molto a causa del “virus democratico”. La cantante, infatti, ha perso l’adorato fratello.

“Non bisogna avere paura, io lo farò. Nonostante il Coronavirus sto tra la gente. Noto che ha un po’ di timore per quello che è stato detto e disdetto in questo ultimo anno. E invece non bisogna averlo e io se posso fare il vaccino in televisione lo faccio per questa ragione. Se posso essere utile lo farei con molto piacere”, ha dichiarato Iva.

Iva Zanicchi

La Zanicchi invita tutta la popolazione a farlo e ad avere fiducia nella medicina. Aggiunge che provare un po’ di confusione è normale, soprattutto a causa dei pareri discordanti che abbiamo sentito negli ultimi mesi, ma sottolinea che il vaccino può davvero “essere la salvezza“.

Renzo Arbore: anche lui tra i Vip favorevoli al vaccino

Infine, tra i Vip disposti a vaccinarsi in diretta tv, c’è anche Renzo Arbore. L’uomo, 83 candeline all’attivo, è pronto a dare il suo contributo al suo adorato Paese e alla popolazione.

“Sono pronto a fare il vaccino personalmente e anche a fare da testimonial in diretta video. È una cosa importantissima. È una conquista della scienza. Sto leggendo tutto. Bisogna farlo e bisogna convincere anche i no vax a farlo. Cercherò anche di fare qualche sorpresa su questo tema sul mio canale”, ha dichiarato.

Di certo, da qui al 27 dicembre, tanti altri personaggi famosi aderiranno alla proposta lanciata dai colleghi.