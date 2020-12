Tra l’impossibilità di avere un figlio e il desiderio di adottare, questi vip italiani hanno realizzato il loro sogno: ecco di chi si tratta.

Molte famose coppie vip hanno scelto di realizzare il loro sogno di adottare un bambino, e più volte hanno raccontato la loro esperienza e la gioia vissuta grazie a questa decisione. Lo hanno fatto, per esempio, anche Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Scopriamo quali sono le coppie di vip italiani che hanno scelto di adottare i loro figli e quali sono le loro motivazioni.

I vip italiani che hanno scelto di adottare

Maria De Filippi ha un unico figlio, Gabriele, adottato da lei e dal marito Maurizio Costanzo quando aveva 10 anni. La conduttrice ha svelato di esser stata una madre apprensiva e ha affermato che al loro primo incontro avrebbe avuto timore di non piacere al figlio adottivo: “Io ero tesa come una corda di violino, era come andare a un esame a cui non ti puoi preparare. Pensavo: e se gli faccio schifo?“, ha dichiarato al Corriere della Sera. Ben presto il legame tra i due è diventato fortissimo, e la conduttrice ha potuto mettere definitivamente da parte i suoi timori.

Maria De Filippi

Un’altra famosa conduttrice che ha adottato è Simona Ventura: oltre ai due figli biologici avuti con l’ex marito, Stefano Bettarini, ha infatti adottato sua figlia Caterina. La conduttrice ha svelato che la bambina sarebbe stata figlia di una sua parente che non poteva occuparsi di lei. Dopo un lungo periodo di affidamenti temporanei, la Ventura è riuscita a ottenere la vera e propria adozione nel 2014. “Caterina ha due mamme. Ci sono io e c’è la sua mamma biologica, una mia parente che non ha potuto tenerla con sé. E’ complicato, ma possibile. E molto bello“, ha dichiarato a Grazia.

Luciana Littizzetto ha adottato i suoi due figli, Vanessa e Jordan, quando avevano rispettivamente 12 e 9 anni. “Quando sono arrivati qui erano già abbastanza grandicelli. Avevano ferite belle vive e ancora oggi sono ci sono ferite che non si sono chiuse”, ha dichiarato l’attrice a Vanity Fair, svelando inoltre che il desiderio di adottare le sarebbe venuto ascoltando l’esperienza dell’amica Maria De Filippi, già mamma di Gabriele: “Ne ho parlato a lungo con lei, vedevo che era felice”, ha dichiarato l’attrice.

I tre figli adottivi di Barbara Palombelli

Barbara Palombelli, sposata dal 1982 con l’ex vicepresidente del Consiglio Francesco Rutelli, ha avuto insieme a lui il suo primo figlio, Giorgio. A seguire i due hanno deciso di allargare la famiglia adottando tre bambini: Serena, Francisco e Monica. “Avrei voluto avere più figli naturali anche se è una brutta distinzione, ma ne ho persi diversi. Avrei, comunque, adottato lo stesso anche se avessi avuto quattro figli miei”, ha rivelato la conduttrice a Verissimo.