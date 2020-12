Il 2020 non è stato un anno semplice e spensierato, ma alcuni di questi vip sono riusciti comunque a trovare l’amore: ecco quali sono le coppie di star nate durante l’anno.

In mezzo a una pandemia globale può non sembrare semplice innamorarsi, eppure queste coppie di star ci sono riuscite. Scopriamo come sono avvenuti i loro primi incontri e cosa ha fatto scattare la scintilla: tutte le coppie vip che si sono innamorate nel 2020.

Coppie vip nate nel 2020

Lady Gaga è uscita allo scoperto col fidanzato Michael Polansky a settembre 2020. Il fidanzato della cantante è laureato in matematica e informatica ed è il CEO della Parker Group, società di San Francisco che si occupa di investimenti ma anche attività di beneficenza. Non è chiaro dove i due si siano incontrati la prima volta, ma a giudicare dalle loro foto sui social sono più affiatati che mai.

Dopo una serie di liaison finite male (non ultima quella con Chris Zilka, che le aveva chiesto di sposarlo) nel 2020 Paris Hilton si è legata a Carter Reum, suo amico di vecchia data. “Non mi sono mai sentita così vicina ad un’altra persona, credo che siamo fattil’uno per l’altra”, ha scritto l’ereditiera in un post via social dedicato alla sua nuova fiamma. Che sia la volta buona per i fiori d’arancio?

Anche Rita Ora è uscita allo scoperto nel 2020 con il nuovo fidanzato: si tratta di Rafferty, figlio di Jude Law e Sadie Frost.

Coppia italiane nate nel 2020

Per quanto riguarda l’Italia è fuor di dubbio che uno degli amori sbocciati nel 2020 che hanno destato maggior clamore è stato quello nato tra Belen Rodriguez e l’hair stylist Antonino Spinalbese. I due sarebbero stati presentati da amici comuni, e sono stati avvistati per la prima volta insieme durante una vacanza a Ibiza (all’indomani della seconda rottura della showgirl dal marito Stefano De Martino).

Altra liaison sbocciata nel 2020 (e purtroppo presto naufragata) è stata quella tra Raffaella Fico e l’imprenditore Giulio Fratini. I due sembravano essere estremamente affiatati, ma secondo Chi – dopo appena un maio di mesi – la liaison sarebbe finita per colpa di un’altra donna. Sarà vero?