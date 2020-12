Dall’abito delle nozze alle scarpe rosse contro la violenza sulle donne: tutti gli abiti con cui Chiara Ferragni ha comunicato dei messaggi speciali ai suoi fan.

Non solo haute couture: Chiara Ferragni ha dimostrato in più d’un occasione di scegliere i suoi abiti anche al fine di comunicare messaggi importanti ai suoi fan, come nel caso della consegna dell’Ambrogino d’Oro, in cui ha sfoggiato delle scarpe rosso fiammante per mandare un segnale contro la violenza sulle donne. Scopriamo quali sono gli altri look con cui l’influencer ha deciso di mandare dei messaggi speciali al suo pubblico.

Chiara Ferragni: i messaggi contenuti nei suoi look

Dalle mise haute couture all’abito delle nozze, Chiara Ferragni ha deciso di distinguersi nel campo della moda inviando messaggi importanti ai suoi fan. È stato il caso delle scarpe rosse indossate alla consegna dell’Ambrogino d’Oro, in netto contrasto con l’abito scuro firmato Dior indossato dall’influencer per l’occasione. “Le ho messe per dire no alla violenza sulle donne”, ha spiegato in seguito.

A giugno 2020 l’influencer, da sempre impegnata nel sociale, è scesa in piazza per manifestare contro il razzismo. Aderendo alle proteste dei Black Lives Matter lei e Fedez si erano incontrati in piazza con altri influencer (tra cui l’amica Chiara Biasi) per protestare in seguito alla morte di George Floyd. In quell’occasione l’influencer – con mascherina, e felpa e berretto di colore nero – aveva deciso di passare in “incognito” aderendo ai colori della protesta.

Mise e occasione del tutto diverse quelle con cui l’influencer ha deciso di annunciare l’arrivo del suo secondo bebè. Pur indossando un abito che mettesse in risalto le prime rotondità della gravidanza, Chiara Ferragni ha scelto di non indossare un colore che potesse suggerire ai suoi followers se il bebè in arrivo sarebbe stato un maschietto o una femminuccia (come il rosa o l’azzurro). Il giallo inoltre è il colore della solarità e della positività, non a caso scelto dall’influencer per dare il lieto annuncio.

Quando si parla degli abiti più significativi indossati da Chiara Ferragni è impossibile non menzionare quello da lei sfoggiato per le nozze. Firmato Dior, l’abito è stato creato da Maria Grazia Chiuri appositamente per l’influencer. Oltre ad una serie di dettagli personalizzabili (che hanno consentito all’influencer di “trasformarlo” nell’arco della giornata a seconda che si trovasse al ricevimento di nozze o alla festa) sull’abito sono stati ricamati alcuni simboli per lei importanti (come il Leone, nome di suo figlio, e l’occhio, logo del suo brand). Sull’abito erano poi stati ricamati i versi scritti da suo marito Fedez per la proposta di matrimonio.