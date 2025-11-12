Ormai ChatGPT lo usano tutti, o quasi, ma cosa chiedono i Vip italiani all’applicazione? Alcune richieste sono assurde, talvolta vietate ai minori.

Sebastian Gazzarrini de Le Iene ha portato in tv un servizio molto interessante, a tratti esilarante, con cui ha svelato cosa chiedono i Vip italiani a ChatGPT. L’applicazione di intelligenza artificiale, una delle più scaricate in tutto il mondo, viene utilizzata per i quesiti più assurdi, anche a sfondo sessuale.

Cosa chiedono i Vip italiani a ChatGPT

Secondo i dati raccolti dai ricercatori di OpenAI e da David Deming, economista di Harvard, a luglio 2025 erano 700 milioni gli utenti settimanali di ChatGPT. Una crescita impressionante, soprattutto se paragonata ai numeri del 2023: 100 milioni mensili. Questo significa che in due anni il numero delle persone che utilizzano l’applicazione è aumentato di sette volte, passando da un uso mensile a uno settimanale. Ma, cosa chiedono i Vip all’intelligenza artificiale? A svelarlo è stato Sebastian Gazzarrini.

L’inviato de Le Iene ha incontrato diversi personaggi del mondo dello spettacolo e ha chiesto loro di poter sbirciare le conversazioni che hanno avuto con ChatGPT. Alcune richieste sono assurde, talvolta vietate ai minori. Shaila Gatta è stata la più tranquilla di tutti gli intervistati, visto che non ha avuto alcun problema nello svelare la sua domanda: “La miglior tecnica per l’autoerotismo“.

Un po’ più a disagio Elena Morali, che sostiene di aver chiesto “Mi aiuti a creare una chat piccante?” solo per aiutare un’amica. Sconvolta Guendalina Cavassi che, a suo dire non ha mai scritto la richiesta svelata da Gazzarrini: “Mi aiuti a scrivere un messaggio per riconquistare il mio ex?“. Biagio D’Anelli, invece, è rimasto sul soft: “Devo far credere di aver conosciuto Michael Jackson, mi faresti una foto con lui?“.

Cosa chiedono i Vip a ChatGPT?

Romina Pierdomenico aveva una curiosità piccante da soddisfare: “Il preservativo alla fragola sa davvero di fragola?“. Non solo, la showgirl ha interrogato ChatGPT pure per un’altra questione più pratica: “Stasera ho un evento ma ho delle bolle sui piedi, come le tolgo?“. Amedeo Goria, da bravo latin lover, non poteva che usare l’intelligenza artificiale per affinare le sue tecniche di seduzione: “Come posso invitare a cena in modo originale la direttrice delle poste?“.

Michela Persico, invece, ha puntato su “Dove trovare ragazzi under 25 a Torino?“, mentre Mariana Rodriguez ha cercato un escamotage per ‘scroccare’ una visita guidata: “Non voglio pagare il tizio che racconta la storia del lago, me la dici tu gratis?“.

Figuraccia per Maria Monsè, che ha interrogato ChatGPT per “Una scusa credibile per il capo redattore“, mentre grasse risate per Massimo Boldi che, a suo dire per curiosità, ha chiesto: “Quanto dura l’effetto del viagra?“. Piccante pure Francesco Chiofalo: “Se mangi molta ananas tutti i giorni è vero che dopo un po’ lo sperma ha un sapore dolciastro?“.

Infine, abbiamo Alessandro Cecchi Paone, che ha voluto sapere “Perché il mio cane mi lecca i piedi?” e Vladimir Luxuria che pretendeva un “Report lunghezza peni in Italia“.