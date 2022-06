Stranger Things è una fortunata serie di Netflix che ha appassionato milioni di telespettatori: come vederla in streaming

Stranger Things è la serie tv di casa Netflix che ormai dal 2016 appassiona i telespettatori. Tutto è iniziato con la primissima stagione, quella la cui trama parte con la scomparsa di un ragazzino. Un episodio che porta alla luce una strana serie di misteri anche soprannaturali. Ma come fare a vedere in streaming Stranger Things? Innanzitutto bisogna dire che è Netflix la piattaforma in cui è possibile vedere le puntate di tutte le stagioni (la quarta è stata resa disponibile a maggio 2022 per la prima volta).

Dove vedere Stranger Things in italiano?

Come detto su Netflix Stranger Things è a disposizione di tutti gli utenti che possono così selezionare gli episodi o la stagione da vedere e rivedere. Per vedere quindi la serie tv in streaming è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma. Come? Semplicissimo. Basterà infatti acquistare il proprio abbonamento e poi accedere ai contenuti.

Telecomando e schermo TV

Questo è possibile farlo se si possiede una smart tv ma non solo: ogni utente avrà la possibilità di vedere Netflix (e quindi in questo caso Stranger Things) da computer, da tablet e da smartphone.

Dove vedere Strangers Things in streaming gratis

Vedere gratis Strangers Things? Non è possibile, in quanto le varie piattaforme di streaming – in questo caso Netflix – mettono a disposizione i contenuti solo a pagamento. Non accade quindi quello che per esempio fa RaiPlay: questo perché un servizio streaming come quello sopra citato non permette di vedere i contenuti delle piattaforme a pagamento.

Il cast di Stranger Things

Storici protagonisti di Stranger Things sono Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Winona Ryder (Joyce Byers), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Cara Buono (Karen Wheeler), Noah Schapp (Will Byers).

