A distanza di due anni dall’uscita della seconda stagione, su Amazon Prime Video arriva finalmente The Boys 3. E’ certamente questa una delle serie TV più attese del mese di giugno 2022 ma non è l’unica. Vediamo allora tutte le uscite su Amazon Prime Video a giugno 2022, sia per quanto riguarda le serie TV, sia per quanto riguarda i film.

Amazon Prime Video: le serie TV in uscita a giugno 2022

Ecco le serie TV in uscita a giugno 2022 su Amazon Prime Video:

Mercoledì 1 giugno

Naruto (Stagione 3)

Summer & Todd: L’allegra fattoria (stagione 3)

Venerdì 3 giugno

The Boys (stagione 3, Amazon Original)

Venerdì 10 giugno

Fairfax (stagione 2, Amazon Original)

Venerdì 17 giugno

L’estate nei tuoi occhi (stagione 1, Amazon Original)

World Of Winx (stagione 1 episodi 14-26)

Giovedì 23 giugno

Change!! Shin Getter Robo L’Ultimo giorno del Mondo (stagione 1)

Venerdì 24 giugno

Chloe – Le maschere della verità (stagione 1, Amazon Original)

The One That Got Away (stagione 1, Amazon Original)

Sabato 25 giugno

Bleach (stagione 15)

Domenica 26 giugno

Naruto (stagione 4)

Giovedì 30 giugno

Shin Getter Robo Vs Neo Getter Robo (stagione 1)

Amazon Prime Video: i film in uscita a giugno

Ecco i film in uscita a giugno 2022 su Amazon Prime Video

Mercoledì 1 giugno

Fargo

Point Break 2015

Il discorso del re

Giovedì 2 giugno

Bigfoot Family

Venerdì 3 giugno

Inheritance

Lunedì 6 giugno

We Are Your Friends

Con chi viaggi

Martedì 7 giugno

Warning

Mercoledì 8 giugno

Intreccio di destini

Giovedì 9 giugno

Now You See Me 2

Lunedì 13 giugno

La paranza dei bambini

Martedì 14 giugno

The Last Survivors

Mercoledì 15 giugno

The Contractor (Amazon Original) (15 giugno)

Incoming

Breach – Incubo nello spazio

Sabato 18 giugno

Arlington Road – L’inganno

Lunedì 20 giugno

Copshop

Giovedì 23 giugno

La cena perfetta

Venerdì 24 giugno

My Fake Boyfriend (Amazon Original)

Domenica 26 giugno

Ghiaccio

My Hero Academia: World Heroes’ Mission

Martedì 28 giugno

La Famiglia Addams

La Famiglia Addams 2

