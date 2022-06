Ecco le serie TV e i film in uscita su Netflix ad giugno 2022: c’è grande attesa per Peaky Blinders 6 ma non solo.

Peaky Blinders è una delle serie TV che negli ultimi anni ha avuto il maggiore successo, tanto da essere vista da milioni di utenti in tutto il mondo. Ora è arrivata alla sesta e ultima stagione. Proprio Peaky Blinders 6 è una delle serie TV più attese fra tutte quelle in arrivo su Netflix nel mese di giugno del 2022, ma non è l’unica in arrivo: vediamo ora tutte le uscite su Netflix di giugno 2022.

Netflix: le serie TV in uscita a giugno 2022

Ecco le serie TV in uscita su Netflix nel mese di giugno del 2022:

Giovedì 2 giugno

Borgen – Potere e gloria

Venerdì 3 giugno

L’enigma di Eirik Jensen: poliziotto o criminale?

Floor is lava (Stagione 2)

Ambizione

Venerdì 10 giugno

Peaky Blindes (Stagione 6)

First Kill

Mercoledì 15 giugno

God’s Favorite Idiot

La rete delle illusioni: delitti, bugie e internet

Giovedì 16 giugno

Love & Anarchy (Stagione 2)

Sabato 18 giugno

SPRIGGAN

Martedì 21 giugno

Verso il futuro

Mercoledì 22 giugno

The Umbrella Academy (Stagione 3)

Giovedì 24 giugno

La Casa di Carta: Corea

Man Vs Bee

Netflix: i film in uscita a giugno 2022

Ecco i film in uscita su Netflix nel mese di giugno del 2022:

Mercoledì 1 giugno

Leprechaun Returns

Charlie’s Angels: Più che mai

Hummingbird

Odio l’estate

Venerdì 3 giugno

Intercepton

Mercoledì 8 giugno

Hustle

Martedì 14 giugno

Jennifer Lopez: Halftime

Mercoledì 15 giugno

La ira de Dios

Giovedì 16 giugno

Toma Ikuta – La sfida del Kabuki

Venerdì 17 giugno

Spiderhead

Domenica 19 giugno

Ben Crump: lotta per i diritti civili

Mercoledì 22 giugno

Love & Gelato

Giovedì 24 giugno

The Man form Toronto

Martedì 28 giugno

Noi

