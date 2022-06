Ecco dove vedere Boss in incognito 2022 in streaming e in TV: il programma condotto da Max Giusti va in onda da martedì 31 maggio.

Martedì 31 maggio 2022 è tornato uno dei programmi più amati di Rai 2 degli ultimi anni: parliamo di Boss in incognito 2022. A condurre il programma in cui, in ogni puntata, un imprenditore o un’imprenditrice si fingono operai della propria azienda per capire meglio lo stato d’animo dei lavoratori, gli aspetti da poter migliorare e come si svolge una giornata di tipo di lavoro nella propria fabbrica, è Max Giusti. Il presentatore romani aveva condotto anche l’ultima edizione del programma, andata in onda nel 2022.

Dove vedere Boss in incognito 2022 in streaming

Come detto in precedenza, Boss in incognito 2022 va in onda a partire dal 31 maggio 2022 ogni martedì sera (per quattro settimane) in prima serata su Rai 2. Ma per chi non avesse la possibilità di vedere in diretta TV il programma c’è sempre la possibilità di vedere Boss in incognito 2022 in streaming in qualsiasi momento.

Max Giusti

Come fare? Basta collegarsi alla piattaforma gratuita RaiPlay. Per accedere a RaiPlay basta cliccare il tasto blu del proprio telecomando dopo essersi sintonizzati su un canale Rai (ma è necessario avere una Smart TV) e poi cercare nel menù il programma che si vuole vedere. Oppure si può accedere alla piattaforma da computer attraverso il sito ufficiale o da smartphone e tablet tramite l’apposita App.

Dove vedere Boss in incognito: tutte le puntate

Oltre che le puntate di Boss in incognito 2022, su RaiPlay sono disponibili anche tutte le puntate della sesta edizione del programma, andate in onda nel 2020: anche nella sesta edizione, così come nella settima, le puntate sono in totale quattro. Purtroppo non sono invece disponibili gli episodi delle cinque stagioni precedenti del programma, che erano andate in onda sempre su Rai 2.

