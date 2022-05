Come partecipare a Il Collegio 2022? I casting del programma di Rai 2 sono aperti, ecco come provare a entrare nel reality.

Il Collegio è una dei programmi di Rai 2 più amati, soprattutto dai giovani, e non è un caso che ogni anno diversi adolescenti partecipano alle selezioni per fare un viaggio indietro nel tempo e diventare studenti della scuola di Rai 2. A tal proposito, sono ora aperti i casting per Il Collegio 2022: vediamo allora come si fa a partecipare al reality show.

Come partecipare a Il Collegio 2022: i casting

Il Collegio è prodotto da Banijay, per candidarsi come concorrenti al programma è necessario collegarsi al sito www.ilcollegio.banijayitalia.it e compilare l’apposito form. Ricordiamo che possono partecipare al programma tutti i ragazzi e le ragazze di un’età compresa tra i 14 e i 17 anni (questi ultimi compiuto da un massimo di sei mesi).

Cast di il Collegio 4

Possono candidarsi anche coloro che hanno partecipato ai casting nelle scorse edizioni del programma e non sono stati presi. Le domande, a cui bisogna allegare due foto (una a figura intera e una a mezzo busto) di partecipazione devono essere formulate dai genitori dei ragazzi e delle ragazze minorenni. Ecco l’annuncio dei casting de Il Collegio 2022:

“Hai un figlio/a adolescente che ha bisogno di nuove sfide per imparare a conoscersi meglio, passare più tempo con i suoi coetanei, fare pace con l’autorità e, soprattutto, risolvere il rapporto troppo stretto con il suo telefono cellulare? Se ha dai 14 anni compiuti ai 17 anni compiuti al massimo da 6 mesi, iscrivilo alle selezioni per Il Collegio!”.

Il Collegio 2022 quando inizia?

Al momento non c’è ancora una data di inizio di Il Collegio 2022, di certo il programma andrà in onda su Rai 2, come sempre in prima serata, dopo l’estate con Paolo Bosisio sempre nel ruolo di preside. La nuova edizione del reality potrebbe partite nel mese di ottobre.

