Ecco dove vedere il film di Gianluca Vacchi in streaming: in molti hanno chiesto che venga rimosso dopo la denuncia dell’ex colf.

Gianluca Vacchi è uno dei personaggi che più ha fatto discutere negli ultimi anni: da quando i balletti dell’imprenditore bolognese sono diventati super virali sui social e lui stesso si è trasformato in un influencer da oltre 22 milioni di follower su Instagram e poco meno su Tik Tok, le critiche e le discussioni nei suoi confronti sono aumentati sempre più. Ma, come i numeri dei social evidenziano, sono in tanti anche coloro che lo apprezzano e lo seguono, tanto che sulla sua vita è stato prodotto anche un docufilm dal titolo Gianluca Vacchi: Mucho Mas.

Dove vedere il film su Gianluca Vacchi in streaming

Ma dove si può vedere il film su Gianluca Vacchi in streaming? Ad aver prodotto e a trasmettere in esclusiva Gianluca Vacchi – Mucho Mas è Amazon Prime Video. Il film è disponibile sulla piattaforma on demand da mercoledì 25 maggio 2022.

Gianluca Vacchi

Per poter vedere il film su Gianluca Vacchi su Amazon è necessario essere abbonati ad Amazon Prime (l’abbonamento è lo stesso che vale sia per l’e-commerce che per la piattaforma on demand). Purtroppo al momento non è possibile vedere il film su Gianluca Vacchi in streaming gratis.

Gianluca Vacchi: il film su Amazon

Il film Gianluca Vacchi – Mucho Mas è un viaggio nella parte più intima dell’imprenditore bolognese, quella che non si vede nei suoi video sui social.

Nel corso del film viene approfondito il legame tra Gianluca Vacchi e i genitori, quello con la sua compagnia, la modella Sharon Fonseca con cui ha anche avuto una figlia. Si scava inoltre nel passato dell’imprenditore/influencer e viene raccontata la sua infanzia il rapporto con gli amici con i quali è cresciuto ma vengono portate anche alla luce le sue fragilità.

