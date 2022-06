Su Amazon Prime Video è arrivato il film su Gianluca Vacchi: Mucho Mas. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Con i suoi balletti è diventato una vera e propria star del web, da imprenditore si è così trasformato in uno degli influencer più seguiti d’Italia. Parliamo di Gianluca Vacchi. Il successo avuto negli ultimi anni è stato così grande che da Amazon Prime Video hanno deciso di raccontare la sua storia in film-documentario dal titolo Gianluca Vacchi – Mucho Mas. In seguito alle denunce presentate da un’ex collaboratrice domestica dell’imprenditore, in molti hanno però chiesto la cancellazione. Nonostante le polemiche, il film è però destinato ad avere un grande successo.

Gianluca Vacchi: il film

Gianluca Vacchi da imprenditore, con i suoi balletti virali si è trasformato in un vero e proprio influencer da oltre 22 milioni di follower su Instagram, 21,5 milioni si Tik Tok. Il documentario Gianluca Vacchi: Mucho Mas ha l’obiettivo di far conoscere l’uomo che si cela dietro ai popolari video, raccontando anche l’aspetto privato della sua vita.

Gianluca Vacchi

Nel corso del film viene approfondito il legame tra Gianluca Vacchi e i genitori, quello con la sua compagnia, la modella Sharon Fonseca con cui ha anche avuto una figlia. Si scava inoltre nel passato dell’imprenditore/influencer e viene raccontata la sua infanzia e il rapporto con gli amici con i quali è cresciuto.

Gianluca Vacchi – Mucho Mas è quindi un vero e proprio viaggio nella sfera più intima dell’imprenditore bolognese dove vengono svelate anche le sue fragilità, che non appaiono nei tanti divertenti video che condivide sulle proprie pagine social.

Film su Gianluca Vacchi – Mucho Mas: l’uscita su Amazon

Il docufilm Gianluca Vacchi – Mucho Mas è disponibile sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video a partire da mercoledì 25 maggio. Immediatamente dal giorno del suo rilascio il film, della durata di 1 ora e 11 minuti, è stato visto da numerosi fan dell’influenzar.

