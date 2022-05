Ecco le location di La Fortuna, la serie TV spagnola in onda su Rai 1 che ha tra i protagonisti anche Stanley Tucci.

Fra le tante serie TV spagnole che sono approdate in Italia c’è anche La Fortuna. In questo caso il titolo non indica solamente la buona sorte ma anche un’antica fregata spagnola affondata in mare intorno al quale è incentrata l’intera storia. La serie TV è in realtà una produzione solo per metà spagnola, per l’altra metà è americana e non a caso hanno lavorato anche alcune star del cinema stelle a strisce, su tutti l’attore Stanley Tucci. Ma vediamo ora quali sono le location di La Fortuna.

La Fortuna, le location della serie TV

La Fortuna è ambientata in Spagna e non a caso la maggior parte delle location nelle quali hanno lavorato attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori vari si trovano proprio nel Paese iberico.

fontana cibeles madrid

Tra le location troviamo molte zone della regione di Madrid (e anche la stessa capitale della Spagna) ma anche nelle province di Cadice, Guadalajara, La Coruña e Saragozza. Oltre che in Spagna, una parte de La Fortuna è stato girato anche negli Stati Uniti.

La Fortuna: trama e cast della serie TV

Gli episodi de La Fortuna sono in totale sei, la trama ruota intorno al ritrovamento di un’antica fregata spagnola nei pressi di Gibilterra. Il relitto è carico di monete d’oro e d’argento. A scoprire il relitto è un cacciatore di tesori americano, Frank Wild: l’eco della scoperta arriva però immediatamente anche a Madrid dove il Governo spagnolo decide di intervenire per evitare che il tesoro finisca negli Stati Uniti.

Nel cast de La Fortuna, oltre al già citato Stanley Tucci che interpreta il ruolo di Frank Wild, troviamo anche Alvaro Mel, Ana Polvorosa, Clarke Peters, T’Nia Miller, Karra Eelejalde, Manolo Solo, Pedro Casablanc, Blanca Portillo, Indy Lewis e Alfonso Lara.

