Martedì 31 maggio debutta su Rai 2 Boss in incognito 2022: ecco tutto quello che c’è da sapere sul programma condotto da Max Giusti.

A distanza di due anni dalla messa in onda della sesta stagione, su Rai 2 arriva Boss in incognito 2022. Così come nel 2020 a condurre il programma è sempre Max Giusti, che nel corso di ogni puntata ci accompagnerà, insieme agli imprenditori che si mescoleranno ai lavoratori, alla scoperta di alcune aziende sparse nel suolo italiano. L’imprenditore o l’imprenditrice travestita avranno così la possibilità di lavorare a contatto per i propri dipendenti e comprendere anche meglio quali possono essere le varie esigenze, gli aspetti da migliorare e molto altro. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul programma.

Boss in incognito 2022: quante puntate sono?

Le puntate di Boss in incognito 2022 sono soltanto 4, esattamente come nella scorsa settimana. A partite da martedì 31 maggio 2022 su Rai 2 verranno proposta per quattro settimane altrettanti episodi del programma.

Max Giusti

In ogni puntata verrà raccontata la storia di un imprenditore e della sua azienda, sola alla fine dell’episodio il Boss svelerà ai propri dipendenti la sua era identità.

Boss in incognito 2022: le aziende e i protagonisti

La prima protagonista di Boss in incognito 2022 è Martina Oliviero, che a Monforte Irpino, in provincia di Avellino, dirige l’azienda dolciaria Oliviero. Ad aiutare il boss, in questo caso la boss, in incognito è lo stesso Max Giusti travestito da Giovanni da Pontremoli.

Presentando il programma il conduttore ha spiegato: “I veri eroi sono tutti quelli che non godono di visibilità, ma affrontano la vita a testa alta, senza piangersi addosso. Nel mio lavoro un contratto non chiuso o gli ascolti bassi sembrano dei problemi insormontabili, ma i drammi veri sono altri. Boss in incognito me lo ha ricordato“.

