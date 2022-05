Ecco tutto quello che c’è da sapere su Sei Sorelle, la soap opera spagnola in onda su Rai 1 a partite da lunedì 30 maggio 2022.

La Spagna è una delle nazioni, insieme alla Turchia, da cui negli ultimi anni stanno provenendo il maggio numero di fiction e soap opere. E propio dalla Spagna arriva Sei Sorelle, la soap opera in onda su Rai 1 a partire da lunedì 30 maggio 2022. Dalla anticipazioni delle varie puntate al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa nuova fiction arrivata sul primo canale della Rai.

Sei Sorelle: la anticipazioni e il cast

La storia raccontata in Sei Sorelle è ambientata nella Spagna di inizio ‘900: la soap opera ha infatti inizio a Madrid, nel 1913, dove vive la famiglia Silva, appartenente all’alta borghesia iberica. Don Fernando è un imprenditore a capo di un’importante azienda tessile e ha sei figlie, che sono appunto le protagoniste principali della soap opera.

Serie tv romantiche

L’improvvisa morte del padre cambierà la vita delle sei ragazze, che dovranno cambiare vita e gestire l’azienda del padre in una società ancora molto maschilista.

Le sei sorelle sono: Adela (interpretata da Celia Freijeiro) è la maggiore ed è diventata vedova da giovanissimi, Blanca (impersonata da Mariona Tena) è una donna colta ed elegante ed è fidanzata con il banchiere Rodolfo, Diana (Marta Larralde) è la più intraprendente delle sorelle, Francisca (Maria Castro) ha una passione segreta per il canto, Celia (Candela Serrat) sogna si poter viaggiare in tutto il mondo, Elisa (Carla Diaz) è la minore della sorelle ed è una ragazza viziata e immatura.

Sei sorelle, quante puntate sono?

Le puntate di Sei Sorelle sono in totale 489 e in Spagna sono state trasmesse per la prima volta dal 2015 al 2017. Ogni puntata ha una durata di circa 55 minuti.

