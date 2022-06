Tra le serie TV che vicine alla fine c’è anche Peaky Blinders, la stagione 6 sarà infatti l’ultima: le anticipazioni e la data di uscita.

Da quando nel 2013 il primo episodio di Peaky Blinders è stato trasmesso sulla BBC, gli Shelby hanno saputo conquistare un pubblico sempre più ampio. Dopo il successo ottenuto in Gran Bretagna, la serie TV ha varcato i confini nazionali arrivando in tutto il mondo (nel 2015 è approdata in Italia) e gli spettatori che si sono affezionati a questo show sono sempre aumentati. Ora c’è tanta attesa per la nuova stagione, anche perché sarà l’ultima: con Peaky Blinders 6 si chiuderà infatti la serie TV, anche se l’ultimo episodio non costituirà il vero finale. Ecco quando esce la serie e il cast che vedremo nell’ultima stagione.

Peaky Blinders 6: il film dopo il finale della serie TV

Secondo il progetto iniziale la serie TV non si sarebbe dovuta concludere con Peaky Blinders 6: la stagione 7 sarebbe dovuta essere l’ultima. A causa del Covid, la realizzazione degli episodi della sesta stagione è stata però molto più complicata e lunga del previsto.

Per questo motivo i produttori hanno deciso di chiudere la serie TV con la stessa stagione, ma il vero finale della storia sarà raccontata con un film che uscirà successivamente nelle sale cinematografiche. Dopodiché potrebbero arrivare alcuni spinoff.

Peaky Blinders 6: uscita

C’è tanta attesa per l’arrivo in TV di Peaky Blinders 6: l’uscita è prevista per il 10 giugno del 2022. Per via dei già citati ritardi dovuti al Covid che hanno bloccato le riprese e la produzione la data di uscita di Peaky Blinders è slittata fino all’estate del 2022.

Ecco il post sulla pagina ufficiale della serie tv:

Il trailer di Peaky Blinders 6

A circa tre settimane dall’uscita della stagione, è stato diffuso il trailer ufficiale di Peaky Blinders: un modo per attirare ancora di più l’attenzione dei telespettatori, in trepidante attesa.

Peaky Blinders 6: il cast

Ovviamente i protagonisti principali anche dell’ultima stagione sono i componenti della famiglia Shelby. Thomas Shelby è interpretato da Cillian Murphy metre Arthur Shelby è impersonato da Paul Anderson.

Nel cast della sesta stagione troviamo poi sempre Helen McCrony, che torna a vestire i panni della zia Polly. Tra i nuovi personaggi, arrivati nella stagione 5, che ritroveremo anche nella stagione 6, ci sono Anya Taylor-Joy (che torna nei panni di Gina Gray), Sam Claflin (Oswald Mosley), Brian Gleeson (Jimmy McCarven).

