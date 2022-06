Ecco tutto quello che c’è da sapere su Un altro domani, la soap opera spagnola in onda al pomeriggio su Canale 5.

Con l’arrivo dell’estate, in Tv arrivano anche diverse novità. Ce n’è una molto attesa dal pubblico di Canale 5: si tratta di Un altro domani. Che cos’è? E’ una soap opera spagnola, che segue due storie ambientate in periodi lontani nel tempo che ha per protagoniste due donne molto simili. Vediamo allora nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere su Un altro domani.

Un altro domani: anticipazioni e cast della soap opera

Le protagoniste di Un altro domani sono Julia e Carmen. La prima è una ragazza di 30 anni che abita in Spagna nei giorni nostri, Carmen è invece la nonna di Julia che, negli anni ’50, sbarca nella Guinea (all’epoca era una colonia spagnola) per iniziare una nuova vita.

Un altro domani

Oltre che dalla parentela, le due donne sono accomunate da un carattere anticonformista: Julia e Carmen le vedremo lottare per i diritti delle donne e cercare, con la loro determinazione e i loro ideali, di cambiare il mondo in cui vivono, anche se tutto sembra andare contro di loro.

Le due protagonisti principali di Un altro domani, Julia e Carmen, sono interpretate rispettivamente da Laura Ledesma e da Amparo Pinero. Nel cast della soap opera troviamo anche Manuel Regueiro, Iago Garcia, Aída de la Cruz e Borè Buika.

Un altro domani: le puntate e quando va in onda

Un altro domani ha debuttato in Spagna nel 2021 e le puntate che compongono la prima stagione 255. In Italia la soap opera, come detto in precedenza, è trasmessa da Canale 5: l’appuntamento per il pubblico della rete ammiraglia Mediaset è ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle ore 14.45 a partire da lunedì 6 giugno 2022.

