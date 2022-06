Si tratta ancora di indiscrezioni ma potrebbero esserci novità per la prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ targato, ancora, Alfonso Signorini. A settembre ripartirà il reality show più seguito e più conosciuto che mette nella stessa abitazione tanti volti noti della tv e dello spettacolo. Alcuni di questi potrebbero già essere stati decisi.

Stando a quanto riporta Gossip e Tv che cita Pipol Tv, pare che tra i prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip ci sia, quasi certamente, Antonella Fiordelisi, ex spadista oggi modella e influencer spesso al centro della cronaca rosa visti i flirt o presunti tali con Higuain, Ignazio Moser e Francesco Chiofalo.

La ragazza aveva già provato in passato ad entrare nella Casa più nota d’Italia ma non aveva superato i provini. Con lei, possibili altri sei nomi di un certo “livello”.

Tra gli altri presunti concorrenti del Grande Fratello Vip, infatti, sembrano poterci essere Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre della figlia Luna Marì, corteggiatissimo per sua stessa ammissione, Gigliola Cinquetti e Federico Fashion Style. Con loro anche Patrizia Groppelli, già opinionista di Barbara d’Urso, Asia Gianese e Max Felicitas, giovane attore a luci rosse, considerato l’erede di Rocco Siffredi.

Insomma, se i nomi fossero confermati, il cast sarebbe decisamente importante e garantirebbe, almeno sulla carta, uno spettacolo pazzesco!

Di seguito il post Instagram con la vincitrice della passata edizione:

View this post on Instagram

