L’Isola di Ischia è la splendida location del film di Gabriele Muccino: ecco quali sono i luoghi di A casa tutti bene

A casa tutti bene è il film di Gabriele Muccino (da cui poi è stata tratta l’omonima serie tv di altrettanto successo) che vanta un cast d’eccezione e soprattutto cattura l’attenzione del pubblico per le splendide location. La storia parte dalle nozze di Pietro e di Alba, nozze d’oro in occasione delle quali la coppia chiama a raccolta tutta la famiglia sull’isola. Isola che è quella di Ischia, riconoscibilissima da chi la abita e da chi almeno una volta ha avuto la fortuna di visitarla. Ecco in particolare quali sono i luoghi del film, la trama e il cast.

Location di A casa tutti bene: Ischia protagonista

Tutto parte dal porto: l’arrivo è a Casamicciola, in Piazza Marina. Lì vediamo i protagonisti avvertiti del fatto che a causa del mare mosso è impossibile partire e lasciare l’isola.

La casa dei protagonisti è Villa Gancia, a Forio, bellissima costruzione degli anni ’50 del Novecento. Nel film la vediamo affacciarsi sul porto (un altro scorcio della bellissima isola) ma nella realtà non è così, perché la Villa non ha quel tipo di vista.

Ischia

Luogo scelto invece per le nozze dei protagonisti è il castello Aragonese, un gioiello arroccato che si affaccia sul mare.

La trama di A casa tutti bene

Alba e Pietro, ormai pensionati, si sono ritirati a vivere su un’isola. Decidono di festeggiare le nozze d’oro e di invitare tutta la famiglia, che così raggiunge la coppia per un grande pranzo nella loro villa. Tutto normale non fosse che a causa del maltempo, gli invitati sono costretti a restare tutti sotto lo stesso tetto, più del previsto. Ed è così che si sviluppano le trame del film.

A casa tutti bene, il film: cast

Nel cast del film Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Tea Falco, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Giulia Michelini, Sandra Milo, Giampaolo Morelli, Stefania Sandrelli, Valeria Solarino e Gian Marco Tognazzi.

Riproduzione riservata © 2022 - DG