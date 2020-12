L’uso di mascherine e guanti è altamente consigliato per far fronte alla pandemia da coronavirus; ma come si devono smaltire correttamente?

Le mascherine e i guanti sono diventati due oggetti molto importanti per ciascuno di noi, complice ovviamente l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Tutte le persone si sono munite di questi DPI (dispositivi di protezione individuale), ma allo stesso modo molti non sanno come fare per smaltirli correttamente quando si deteriorano o non sono più lavabili e disinfettabili. Ecco quindi come fare per smaltirli correttamente evitando sprechi e di inquinare l’ambiente.

Smaltimento mascherine e guanti: come fare nel modo corretto

Come qualsiasi oggetto che potrebbe veicolare la diffusione del virus, anche le mascherine e i guanti, specialmente quelli monouso, devono essere smaltiti correttamente. Ovvero vanno buttati nei rifiuti indifferenziati, e ovviamente non vanno dispersi nell’ambiente come in una società incivile.

Mascherine e guanti

In particolare, ci sono delle differenze per le persone che risultato positive al Coronavirus e quelle che risultano negative. Come illustrato dalle linee guida messe a disposizione dal Ministero della Salute, i soggetti positivi al Covid-19 devono stare a delle disposizioni specifiche per i rifiuti. Infatti la raccolta differenziata per questi soggetti è sospesa, e tutto deve essere buttato nell’indifferenziato, comprese le mascherine e i guanti. Il tutto poi deve essere messo in un sacchetto di plastica che a sua volta sarà messo dentro in un altro sacchetto per una maggiore sicurezza.

Queste persone sono trattate al pari del personale sanitario che lavora negli ospedali a contatto con il virus, e quindi devono osservare le stesse regole di smaltimento.

Soggetti negativi: come smaltire le mascherine e i guanti

Per quanto riguarda, invece, i soggetti negativi al virus devono buttare gli oggetti come mascherine e guanti nell’indifferenziato, in particolare mettendole in un sacchetto sigillato. E in questo caso la raccolta differenziata continua in modo normale come sempre.