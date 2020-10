È possibile disinfettare per riutilizzare le mascherine chirurgiche? Ecco come con i metodi fai da te, e anche quelli in uso negli ospedali.

Nel bel mezzo dell’allarme epidemia le mascherine per proteggersi dal contagio da coronavirus COVID-19 sono diventate indispensabili. Ma è possibile disinfettarle, anche se monouso, e riutilizzarle? Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare dell’Agenzia Industrie Difesa ha divulgato un metodo per la disinfezione delle mascherine in casa. Alcune aziende di disinfezione professionale come la Cisa di Lucca hanno proposto un metodo sicuro per sanificare quelle negli ospedali. Come si procede?

Disinfettare le mascherine: metodo fai da te

Lo Stabilimento ha divulgato un comunicato stampa, dove sottolinea che questo metodo per disinfettare le mascherine deve essere attuato solo in casi di estrema necessità e quando il rischio di contagio è basso. Per quale motivo? Semplice, questa tecnica di sanificazione non ha riscontri sufficienti per affermarne l’efficacia quindi è altamente sconsigliata all’interno degli ospedali.

Mascherina chirurgica

Ecco come procedere:

– Procurarsi alcool a 70° con erogatore spray.

– Lavarsi accuratamente le mani.

– Accertarsi che la mascherina sia integra, in caso contrario bisognerà buttarla.

– Togliere la mascherina evitando di toccare la parte interna e adagiarla, con la parte esterna verso l’alto, su una superficie pulita con acqua e sapone o con alcool al 75-85% o altro disinfettante.

– Lavarsi nuovamente le mani. Indossare poi un paio di guanti monouso o disinfettarsi le mani con alcool a 75-85° oppure con un gel disinfettante a base alcolica.

– Spruzzare uniformemente la soluzione alcolica con alcool al 70% su tutta la superficie, elastici compresi e anche nella parte interna della mascherina.

– Infine lasciare agire l’alcool per almeno 30 minuti, fino a completa evaporazione.

Lo Stabilimento consiglia di non applicare questo metodo più di 3 volte sulla stessa protezione.

Il metodo di sanificazione delle mascherine per gli ospedali

La Cisa di Lucca, specializzata nella produzioni di apparecchi di sterilizzazione per strumenti chirurgici sostiene di aver trovato un modo per disinfettare le mascherine monouso eliminando il virus. Come? Basterà fare una piccola modifica alle centrali di sterilizzazione presenti negli ospedali.

Non si tratterebbe di una vera e propria sterilizzazione, ma di una disinfezione profonda. Questa tecnica, testata da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, sembrerebbe essere richiesta già da molti ospedali.