Schiarire i capelli biondi con la lozione Schultz: a cosa prestare attenzione?

Per schiarire i capelli biondi la lozione Schultz è molto indicata, in particolare perché li renderà particolarmente luminosi. Ecco come fare!

Tra i modi che ci sono per schiarire i vostri capelli, la lozione Schultz è quello che fa per voi. In particolare questo metodo è indicato per chi non vuole ricorrere a tinture troppo aggressive, che potrebbero rendere il colore troppo innaturale. Nello specifico per chi ha i capelli biondi, la lozione Schultz alla camomilla ne enfatizzerà i riflessi dorati, per una schiaritura progressiva, tono su tono. Schiarire i capelli biondi con la lozione Schulz alla camomilla è, come già detto, l’ideale per chi desidera rispettare la salute dei propri capelli, facendoli sembrare di un bel biondo naturale. Scopriamo come si procede.

Lozione alla camomilla Schultz per schiarire i capelli: come si procede?

Per procedere con il processo di schiaritura dei propri capelli, bisogna procurarsi:

– 1 flacone di lozione Schultz;

– dischetti in cotone;

– uno spruzzino.

La lozione può essere applicata indifferentemente sia sui capelli asciutti che su quelli bagnati. Vi sono due procedure da seguire, in base alla tonalità di biondo che desideriamo ottenere.

Fonte foto: https://pixabay.com/photos/girl-hair-blowing-blonde-woman-1246525/

-La prima consiste nell’applicare sui capelli ciocca per ciocca la lozione con un dischetto (o un batuffolo) in cotone imbevuto di prodotto. In questo modo si otterrà un effetto molto simile a quello delle mèches.

-La seconda invece prevede di vaporizzare la lozione Schultz sui capelli servendosi di uno spruzzino fino a cospargere tutta la chioma, per avere una schiaritura più intensa ed uniforme. Il potere schiarente di questo prodotto viene molto enfatizzato dal calore, quindi se la stagione è quella estiva e desideriamo diventare bionde in maniera molto più veloce, dopo averla applicata possiamo lasciare asciugare i nostri capelli al sole.

Inoltre, la lozione alla camomilla Schultz è sconsigliata sui capelli molto scuri, perché risulta essere uno schiarente molto blando e indicato principalmente per chi ha un colore di base che va dal castano medio al biondo cenere.

Infine, per schiarire i capelli in ogni occasione, può essere un’altra soluzione ricorrere a metodi naturali.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.

Fonte foto: https://pixabay.com/photos/girl-hair-blowing-blonde-woman-1246525/