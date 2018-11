8 trucchi per mantenere la piega (liscia o mossa) più a lungo

Dai prodotti alle tecniche di asciugatura, vediamo come mantenere la piega fatta in casa, sia liscia che mossa più a lungo.

La messa in piega fatta dal parrucchiere sarà sempre migliore di quella fatta da noi in casa, rassegnamoci! Anche quando fatta benissimo, la piega casalinga ha una durata minore rispetto a quella professionale, perché i prodotti usati, dai cosmetici al phon, non sono gli stessi.

Con alcune accortezze, però, è possibile migliorare la qualità della piega fai da te e prolungarne la durata. Vediamo cosa fare per mantenere la piega più a lungo e ottenere un risultato quasi professionale.

Come mantenere la piega mossa

– Usa i prodotti giusti. Per asciugare i capelli mossi, soprattutto se al naturale i tuoi capelli sono lisci e non mantengono la piega, è fondamentale usare i prodotti giusti. Usa uno shampoo idrante, un balsamo leggero e infine un prodotto specifico per modellare i ricci, come una spuma o meglio una crema, da applicare sui capelli bagnati e tamponati subito prima dell’asciugatura. A questo punto, puoi asciugare i capelli con il phon e, quando sono quasi asciutti, iniziare a modellarli con la spazzola.

– Non dimenticare la lacca. Finita la piega con spazzola e phon o con il ferro arricciacapelli, fissa il tutto con un’abbondante spruzzata di lacca fissante. Scegline una dal fissaggio naturale e dalla texture invisibile, per evitare che i capelli si irrigidiscano troppo.

– Indossa una cuffia. Dopo la piega, per fare la doccia, infila i capelli in un’apposita cuffia impermeabile, per evitare che si bagnino e che l’umidità li faccia afflosciare.

– No al pettine! Nei giorni successivi alla piega, evita di pettinare i capelli con il pettine o con la spazzola, usa le dita per sciogliere delicatamente i nodi e sistemare i capelli spettinati. Solo se vuoi ottenere morbide onde, usa un pettine a denti larghi.

Come mantenere la piega liscia

– Scegli prodotti specifici. Per mantenere a lungo la piega liscia, è fondamentale usare prodotti studiati per contrastare il crespo. Usa uno shampoo e un balsamo appositi per capelli lisci e poi, prima di asciugare, utilizza uno spray anticrespo. Eliminate il grosso dell’acqua con il phon senza spazzola, poi applica un termoprotettore e passa alla piega con la spazzola.

– Attenta al phon. Per ottenere un liscio perfetto, bisogna usare il phon nel modo giusto. Per prima cosa, applica il beccuccio stretto e asciuga i capelli puntando il getto d’aria calda dall’alto verso il basso, senza attaccare troppo il phon ai capelli. Quando sono asciutti per metà, inizia a fare la piega con la spazzola, puntando il getto direttamente sui capelli, ma a temperatura media. Solo se i tuoi capelli sono molto ricci e non hai ottenuto un liscio perfetto, usa la piastra (sempre e solo su capelli asciutti).

– Seta, la tua migliore amica! Per dormire, usa una federa di seta o indossa una cuffietta dello stesso materiale: eviterai che i capelli, a contatto con il cuscino, si elettrizzino.

– Legali. Quando fa molto caldo, per evitare che il sudore sporchi i capelli, legali in una coda morbida, usando un elastico a spirale, che non lascia segni.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/bellezza-trucco-prodotti-cosmetici-1721065/