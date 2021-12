Chiara Nasti ha postato sui social la sua prima foto insieme a Mattia Zaccagni: i due stanno ufficialmente insieme.

Chiara Nasti ha finalmente confermato la sua lovestory con il calciatore Mattia Zaccagni. I due hanno postato la loro prima foto insieme sui social e la sorella dell’influencer, Angela Nasti, ha lodato il loro amore: “Eppure non ci avrei scommesso tanto in questa storia , ma siete veramente la coppia più bella è più vera. Ciao cuccioli bellissimi”, ha scritto l’influencer.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni stanno insieme

Dopo l’addio a Zaniolo e le indiscrezioni riguardanti un flirt con Neymar (mai confermate) la Nasti sembra aver ritrovato la serenità: oggi al suo fianco c’è il centrocampista della Lazio Mattia Zaccagni. Rumor riguardanti la liaison della coppia avevano già iniziato ad avvicendarsi durante l’estate, ma finalmente è giunta la conferma ufficiale da parte dei due diretti interessati. La loro prima foto insieme ha fatto il pieno di like da parte dei fan e in tanti tra gli amici e i loro colleghi hanno fatto i complimenti alla giovane e famosa coppia. La storia tra i due è destinata a durare? In tanti tra i loro ammiratori sperano proprio di sì!

