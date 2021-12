Lo chef de La Prova del Cuoco Natale Giunta è finito in ospedale dopo una terribile caduta in monopattino.

Lo chef de La Prova del Cuoco, Natale Giunta, ha avuto una brutta disavventura: a causa di una caduta in monopattino ha riportato diversi traumi ed è stato operato d’urgenza in ospedale. Lui stesso ha mostrato il suo volto ferito e tumefatto e ha scritto in un post via social: “Una Città che invita i propri cittadini al green, una Città che lancia i monopattini come un cambiamento educativo nella mobilità. Una Città che rischi la vita con tutte le buche che ci sono in giro. Grazie per come gestite le strada, le buche. Un naso rotto, punti in testa e traumi ovunque.

Ringrazio quelle persone che venerdì sera mi hanno soccorso a Piazza Sturzzo, ricordo solo che avevano le loro mani piene di sangue senza conoscermi. Ringrazio Il pronto soccorso del Civico, Ringrazio Dario Palazzolo per avermi operato. Grazie Salvo Mularo per avermi sedato.”

Natale Giunta: l’incidente in monopattino

A causa di una buca dalle parti di piazza Don Sturzo, a Palermo, lo chef Natale Giunta è caduto dal monopattino e ha riportato diversi traumi e ferite. Alcune persone sul posto l’hanno soccorso e, più tardi, lo chef è stato sottoposto a un delicato intervento in ospedale. Nel suo post sui social Giunta si è scagliato contro le condizioni in cui si trovano le strade a Palermo e ha ringraziato i medici e i primi soccorritori che si sono presi cura di lui dopo il terribile incidente. In tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno inviato i loro messaggi di solidarietà via social.

