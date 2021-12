Sui social, Samatha De Grenet comunica ai suoi seguaci di essersi sottoposta a un’operazione chirurgica. Ecco cosa le è successo.

In un video, pubblicato su Instagram, Samantha De Grenet si riprende in un letto di ospedale. Come ha affermato la showgirl, è stata sottoposta a un’operazione. Nel filmato, infatti, si intravede la gamba fasciata. Ma cosa le è successo? Scopriamo insieme i dettagli della faccenda.

Samantha De Grenet

Samantha De Grenet in ospedale per un’operazione

Un video in cui mostra la sua gamba fasciata: questo è quanto ha mostrato Samatha De Grenet, adagiata in un letto d’ospedale. La showgirl ha pubblicato il filmato, con l’intenzione di voler informare i suoi fan dell’operazione al menisco alla quale si è sottoposta. Il post:

“È anche questa è fatta!!!…Un bacino a tutti e grazie per tutti i messaggi che delicatamente mi avete mandato privatamente…Ora starò buona per un po’ e avrò una bella scusa per farmi coccolare. Grazie Dottor Stefano Lovati, oltre che un caro amico sei un professionista straordinario e con te tutta la tua équipe. Sempre con il sorriso. Think positive. Operazione al menisco“.

Il sostegno da parte dei colleghi

Tanti gli utenti della rete che le hanno mostrato supporto e vicinanza in questo particolare momento della sua vita. Ad accordarsi ai commenti dei fan, ci sono state anche le parole dei vari colleghi dello spettacolo che le hanno inviato messaggi di pronta guarigione.

Tra questi, possiamo annoverare Carolina Marconi, Vittorio Brumotti, Angela Melillo, Sabrina Ghio, Antonella Mosetti, Nek e Alessia Ventura e molti altri ancora.

