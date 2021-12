Arianna Montefiori e Briga si sono sposati in Vaticano: ecco come si è svolta la cerimonia nuziale, tra preparativi e gioia.

Briga e Arianna Montefiori si sono sposati il 18 dicembre 2021. Il cantante e l’attrice si sono detti ‘sì’ in Vaticano con una cerimonia romantica e gioiosa. Sono trapelati video e foto dell’emozionante evento, anche dai canali social dei diretti interessati.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Briga

Briga e Arianna Montefiori si sono sposati: il video

Mattia Bellegranddi e Arianna Montefiori hanno pronunciato il fatidico sì: i due sono convolati a nozze, in Vaticano. Online il cantante e la moglie hanno postato diverse foto e anche video in cui vengono ritratti, sorridenti, dopo aver celebrato il matrimonio. Il video:

Mano nella mano, lui vestito con uno smoking elegante nero e lei di bianco, commentano così la loro unione in didascalia: “Per mille anni”. Una pioggia di commenti ha inondato il breve video pubblicato su Instagram, in cui i fan si sono congratulati con l’ex concorrete di Amici di Maria De Filppi.

I preparativi per le nozze

Prima di dirigersi in chiesa per sposare il suo Mattia, Arianna si è sottoposta a diversi trattamenti di bellezza, documentati ampiamente sui social, ai quali si sono alternati momenti di ansia e paura per la cerimonia che, poi, si è conclusa perfettamente.

Anche Briga ha dimostrato il suo nervosismo fuori la chiesa dove si sono sposati: il cantante, infatti, consultava continuamente l’orologio, facendo capire che era sotto pressione per l’arrivo della sua sposa.

Riproduzione riservata © 2021 - DG