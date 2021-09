Il cantautore pop-rap annuncia sui social il matrimonio con Arianna Montefiori.

L’ex concorrente di Amici 2015, dopo averci piacevolmente sorpreso con la sua compagna per la loro eleganza al Red Carpet di Venezia, ci stupisce ulteriormente con un post su Instagram: il 18 dicembre convolerà a nozze con l’attrice Arianna Montefiori.

Così, dopo essersi mostrati molto uniti sul tappeto rosso, con tanto di effusioni e baci, la coppia ci ha dato nuovamente prova del loro amore. Briga infatti aveva chiesto la mano della ragazza già lo scorso ottobre. Lo avevamo visto in un video inginocchiarsi e fare la proposta, facendo emozionare l’attrice che ha risposto con un bel Sì.

Anche Arianna Montefiori ha pubblicato l’annuncio su Instagram, dove dice a Briga che non vede l’ora di sposarlo. “Guai a te se scappi“, afferma. “Ma ndo vado amore”, risponde lui. Vi lasciamo i post di entrambi, per vederli in tutta la loro tenerezza, Vi piace come coppia? Noi siamo curiosissimi di vederli insieme nel giorno del loro matrimonio!