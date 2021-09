Il chitarrista dei Pooh pubblica sui social un post dedicato a Paola Toeschi.

Dodi Battaglia, dopo i funerali della moglie Paola Toeschi, venuta a mancare pochi giorni fa a causa di un cancro contro cui la donna combatteva da anni, scrive per lei le ultime parole di addio su Instagram. Nel post appare la foto di una Paola Toeschi sorridente, così com’è giusto che venga ricordata: Dodi infatti la ricorda come una “bella persona, per bene, con una grande anima“.

In questa dedica di addio capiamo che il dolore del chitarrista non è dovuto solo alla morte della moglie, ma anche ad aver passato diversi anni insieme a lei vedendola soffrire per un male incurabile. Male che la donna ha comunque affrontato con molto coraggio: “Poi… la malattia. Quella maledetta malattia contro la quale Paola ha lottato per dieci anni con forza e positività, sempre con il sorriso sulle labbra e sempre pronta ad aiutare gli altri“.

Troverete il post con la dedica del famoso componente dei Pooh. Nel frattempo, ci uniamo a Dodi Battaglia per affrontare il dolore di questa perdita incolmabile.