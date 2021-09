Il principe, stanco delle chiacchiere, fa luce su cosa sta accadendo con la consorte.

Tormentato dalle dicerie degli altri giornali, Alberto di Monaco si rivolge a People per raccontare il travaglio di sua moglie, l’ex nuotatrice Charlène Wittstock. Il principe ci tiene a smentire che la principessa non ha lasciato il principato di Monaco a causa di fantomatici dissidi tra marito e moglie o con altre persone, ma che la scelta è stata dettata esclusivamente da motivi di salute.

Charlène si sarebbe infatti inizialmente recata in Sudafrica per un soggiorno breve. Tuttavia, a causa dell’insorgere di un’infezione e dei conseguenti interventi chirurgici, i tempi di permanenza si sarebbero allungati, impedendole di viaggiare e rivedere così il marito e i figli. Nonostante alcuni segni di ripresa, le condizioni della principessa sono nuovamente peggiorate, motivo per cui Alberto di Monaco ha deciso di andare a trovarla qualche settimana fa, insieme ai gemelli.

“Siamo stati un bersaglio facile, e tutte le chiacchiere fatte su di noi ci hanno ferito”, è quello che tende a sottolineare il principe nell’intervista. Per il resto, non possiamo fare altro che augurare una pronta guarigione a Charlène.