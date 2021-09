Il noto comico Angelo Pintus dedica un post alla consorte per il loro anniversario.

Angelo Pintus, in questa giornata speciale, decide di pubblicare su Instagram un post per celebrare l’amore e la felicità per la sua compagna, Michela Sturaro. La prima foto che vediamo è quella dei due coniugi con un bicchiere di vino alla mano, intenti a festeggiare così il loro quarto anniversario di matrimonio. A seguire, troviamo altri momenti vissuti dalla coppia durante il passare degli anni insieme.

Tuttavia, il comico non manca di colorare con un po’ di ironia la sua dedica, rivelandoci la predilezione della coppia per i vini: “..ma noi siamo sempre qui, insieme, ovunque, a ridere, ad arrabbiarci, ma soprattutto a bere. Probabilmente quando moriremo ci imbottiglieranno“. Infatti vediamo la stessa Michela rispondere con un commento: “amore mio che ridere… 🍸❤️”

Auguriamo tutti quanti un felice anniversario di matrimonio alla coppia! In attesa del prossimo anniversario, guardiamo le loro foto: