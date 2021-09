La dedica “social” a due persone importanti da parte di Clizia Incorvaia.

Prosegue la gravidanza di Clizia Incorvaia, che si prepara a diventare mamma bis a 40 anni. La showgirl aspetta infatti un figlio (o figlia? ancora non si sa nulla a riguardo) dal compagno Paolo Ciavarro, presentatore televisivo. Tuttavia il post questa volta non è dedicato al futuro padre, ma alle future nonne della creatura che verrà al mondo tra qualche mese: la madre di Clizia, ossia la diva Eleonora Giorgi e la madre di Paolo.

La foto pubblicata ci trasmette infatti tantissima tenerezza: vediamo le due donne abbracciare Clizia Incorvaia mentre le accarezzano il pancione. Scrive infatti quest’ultima sul post di Instagram “Che fortunata che sono!

Voi grandi donne che siete con me in questo percorso unico e mi fate sentire più forte e amata“. Senza dubbio la presenza delle due donne è molto importante in questo momento per Clizia. E sicuramente se lo merita,

Ecco il post di Instagram. Non lo trovate emozionante?