Il duo comico risponde con ironia al rapper sul profilo social

Dopo i dissapori con Fedez sulla loro censura in Rai, Pio e Amedeo pubblicano delle storie su Instagram per rispondere nuovamente al cantautore. “Ore 4.21… la scoperta sconcertante” è la scritta che appare sul video mentre “Federico s’è in……o” pronuncia provocatoriamente Amedeo. Risulta chiaro sin da subito che la coppia di comici continua il dibattito con Fedez con un forte tono di humor e sarcasmo. Tuttavia ci tengono a dichiarare i loro intenti.

Dicono infatti nelle storie successive: ” Nessuno ci ha detto di dire qualcosa. Avresti potuto esprimere il tuo pensiero senza fare tutte ste polemiche, dai. Accusando così il marito della Ferragni di essere stato troppo precipitoso e pesante con le accuse. Concludono provocando e attaccando nuovamente il rapper: “Fai passare questa cosa come se noi andiamo in giro ad istigare a dire ne…, fro… . Non ci provare furbacchione, poi si cade nel patetico. Secondo me è stata una crisi isterica”

Voi da che parte state? Considerate Pio e Amedeo politicamente scorretti o pensate che Fedez abbia esagerato con le critiche?