L’influencer si espone in difesa del marito, commentando un post su Instagram. I due comici rispondono.

Risale a questa notte lo scontro avvenuto tra Fedez e il duo comico pugliese Pio e Amedeo: come già riportato questa mattina, i comici hanno attaccato il rapper in occasione dei Seat Music Awards all’Arena di Verona, schierandosi a favore della Rai e sostenendo di non aver mai ricevuto limitazioni da quest’ultima per i loro show. Il rapper, a sua volta, ha replicato tra ironia e rabbia, tirando in ballo l’anticonformismo dei comici, considerato dall’artista fasullo.

Nel dissing è intervenuta anche Chiara Ferragni che ha lasciato sotto un post di Trash Italiano un commento ironico e pungente, tirando in ballo anche il suo numeroso seguito: “Simpatici come… finite voi la frase” ha scritto in riferimento alle parole dei comici.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Non trascorre molto tempo dall’arrivo della piccata risposta di Pio e Amedeo, decisamente più lunga e diretta: “Chiara, simpatici come… quelli che si lanciano l’insalata nei supermercati di notte ridendo a crepapelle o come quelli che fanno I’elemosina sgommando col Lamborghini in faccia ai poveri? E come si fa a raggiungerlo questo livello di simpatia…in effetti troppo divertente“.

Non risalgono a molto tempo fa degli scatti di Chiara e Fedez con il pungente duo comico… amicizia al capolinea?