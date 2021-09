Gemma si ritocca e Tina Cipollari attacca: “Il prossimo anno tocca ai glutei”.

Gemma Galgani ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica prima di ritornare in onda su Uomini e Donne, facendo scoppiare l’immediato attacco di Tina Cipollari attraverso un’intervista rilasciata tra le pagine di Nuovo. Nel corso dell’estate 2021 Gemma ha voluto darsi una rifrescata, ritoccandosi labbra e seno, innescando la risposta ironica dell’opinionista: “Magari il prossimo anno sarà la volta dei glutei”.

In seguito Tina Cipollari ha aggiunto: “Ha sempre considerato le donne che ricorrevano alla chirurgia estetica delle poveracce, troppo fragili per potersi accettare e non ha mai perso l’occasione per attaccarle, me compresa: ha definito le mie labbra gommoni e i miei seni airbag, ironizzando sul fatto che al mare non avessi problemi a galleggiare. Lei si descriveva come una donna semplice, per la quale ogni ruga aveva un significato, come una persona intelligente, che non puntava sull’aspetto fisico. Non condivido la sua scelta. Lei non si accetta e rincorre l’età perduta perché vorrebbe far colpo su uomini molto più giovani, ma se io fossi uomo mi farebbe impressione, perché ormai la sua pelle ha perso elasticità”.