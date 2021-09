Nuovo attacco di Corona a Fedez: “Hai mostrato il tuo disvalore”. Non mancano anche le critiche a Pio e Amedeo.

Fabrizio Corona attacca nuovamente Fedez in merito alla risposta data a Pio e Amedeo, dopo la loro provocazione nei confronti del cantante su Rai 1. L’ex paparazzo ha voluto dire la sua sul rapper senza perdersi in troppi giri di parole attraverso le stories di Instagram del suo profilo ufficiale: “Beh in realtà sei già uscito una volta con la Lambo a distribuire soldi a quelli che tu consideri ‘poveri’. Qui di sorrisoni non è che sei riuscito a strapparne, piuttosto hai mostrato il tuo vero e sincero disvalore: lo snobbismo. Quella stessa attitude che hanno quelli come te che sisentono ‘migliori’ e che si permettono di elevarsi a un qualcosa che non sono e non saranno mai. Il tuo format da autore più riuscito è la pantomima grottesca della famiglia che metti ogni giorno in scena sui social. Quindi l’applauso te lo facciamo noi”.

In seguito Corona ha aggiunto: “Concludo. Della cultura Hi Hop è rimasto soltanto il gergo. Sembri Bisio con la bandana che va agli APE. Altro che dissing”. Per finire ha voluto dire la sua anche su Pio e Amedeo, accusando anche loro di essere stati strumentalizzati: “E Pio e Amedeo? Si sono fatti usare e strumentalizzare dalla Rai. I valori, le idee e i contenuti (quando ci sono) si vendono sempre per continuare a rimanere lì e fare carriera. Questa è la cultura del nostro Paese di m***a”.