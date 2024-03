Piccolo problema per Chiara Nasti, alle prese con la fila per fare la spesa. L’influencer si è arrabbiata con gli altri acquirenti…

Nonostante la gravidanza ormai portata avanti da diversi mesi, Chiara Nasti è assolutamente in super forma. Forse, anche per questa ragione la moglie di Mattia Zaccagni si è trovata ad avere qualche problemino… al supermercato. La donna ha fatto vedere la situazione vissuta in fila alla cassa dove gli altri acquirenti non le hanno dato la precedenza per pagare.

Chiara Nasti, la fila alla cassa

Chiara Nasti

L’influencer, sempre molto attiva sui social, si è resa protagonista in queste ore di un piccolo episodio spiacevole subito. La Nasti si è mostrata al supermercato, in coda per pagare alla cassa dove, ad avere la priorità, sono le persone disabili e le donne incinta.

Peccato che la bella donna non abbia ricevuto alcun “trattamento di favore” da parte degli altri presenti, cosa che l’ha fatta arrabbiare.

Nelle sue stories, la ragazza ha scritto, infatti: “Non pretendo di passare, ma ormai nessuno più ha attenzione nel chiedermelo. La gentilezza è passata di moda. Manco a pagamento ormai ti fanno passare! Io che ancora faccio passare tutte le persone anziane davanti, ormai nel 2024 tutto uno schifo!”, le sue parole.

Una lamentala più che giusta da parte della bella Chiara che, comunque, ha preso con ironia quanto accaduto.

L’arrivo del secondo bebè: l’ecografia social

La splendida Chiara, di recente, era stata protagonista anche di un altro momento social ben più importante. La ragazza aveva fatto vedere ai suoi seguaci l’ecografia recente fatta al bebè in arrivo.

La Nasti aveva sottolineato la bellezza che già si intravedeva nel monitor con particolare riferimento alla bocca super tenera. La piccola che sta per arrivare sarà sicuramente bellissima come sua mamma e suo papà.

Di seguito anche un post Instagram della donna: