Stoccata a Perla Vatiero, vincitrice del Grande Fratello. A parlare è stata Cristina Plevani che aveva trionfato nella prima edizione.

La vittoria di Perla Vatiero al Grande Fratello ha fatto felici i suoi fan ma, allo stesso tempo, ha generato anche alcune polemiche. Non solo il commento di Giampiero Mughini ma anche quello recente di chi il GF lo conosce bene, avendo trionfato nella primissima edizione. Stiamo parlando di Cristina Plevani che non ha risparmiato qualche critica alla giovane donna.

La frecciata della Plevani a Perla

Alfonso Signorini

Come riportato da Novella 2000, la Plevani ha punzecchiato la Vatiero dopo il trionfo al GF. “Premetto che l’ho visto solo tramite i link dei social, ma la vincitrice di questa edizione è Beatrice”, ha detto. “Una donna che ha tenuto in piedi il reality, le dinamiche ruotavano intorno a lei”.

Tra gli altri passaggi, decisamente più pungenti, Cristina ha aggiunto: “Una donna dalla dialettica impeccabile. Peccato che abbia vissuto con persone con le quali interagire non era per nulla semplice. Spessore zero, forse Varrese (nel bene e nel male). Nel premio è forse incluso uno Zanichelli?“.

Una frecciata in piena regola che fa riferimento al linguaggio non troppo forbito che la ragazza ha mostrato, in diverse occasioni, nella Casa e anche nella precedente esperienza a Temptation Island.

Le prime parole della vincitrice del GF 2023

La Vatiero, subito dopo la vittoria del GF, aveva subito mostrato la grande emozione per il trionfo. Perla, infatti, non si aspettava il successo: “Vi ringrazio tantissimo per il supporto che mi avete dato sempre in questi mesi. Senza di voi non sarei stata qui e questo l’ho detto più volte. Sono davvero emozionatissima”.

“Nel momento in cui sono entrata non mi aspettavo, forse, nemmeno di arrivare in finale. Sono sincera poi magari nel percorso qualcosa ho intuito. Ancora grazie per tutto questo, grazie davvero”, le parole della ragazza ai canali social del GF.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la fresca vincitrice del reality: