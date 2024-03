Tra i papabili per Sanremo 2025, Gigi D’Alessio non si nasconde e ammette che sarebbe pronto all’avventura sull’Ariston.

Chi sarà il prossimo conduttore di Sanremo 2025? Il toto nomi per il post Amadeus è iniziato e tra i vari papabili ci sarebbe pure Gigi D’Alessio. Di questa possibilità, e non solo, lo stesso cantante napoletano ha parlato a La Stampa nel corso di una bella e interessante intervista.

Gigi D’Alessio a Sanremo? “Non avrei paura”

Nel corso dell’intervista, Gigi D’Alessio ha spiegato rispondendo ai rumors sul suo conto in merito alla conduzione di Sanremo 2025: “Se me l’hanno proposto? No, non me lo hanno proposto e l’ho letto come lei solo sui giornali. Qualcuno ha detto che mi sono proposto io ma, le pare possibile? Figuriamoci sei mi propongo per fare il Festival conoscendo le dinamiche di manifestazioni così importanti”, ha detto il cantante.

“Certo, registro il mio nome tra quelli che sono usciti ma come sia successo non lo posso sapere”. Poi, a domanda precisa sul cosa direbbe nel caso gli venisse richiesto: “Se me lo proponessero sicuramente andrei da Amadeus a prendere lezioni perché non sarà facile dopo di lui. Confesso però che non avrei paura perché non si tratta di un’operazione a cuore aperto. Il mio Sanremo lo faccio ogni anno a Piazza Plebiscito e non avrei nessun timore”.

Geolier a Sanremo e i fischi

Non sono mancati anche alcuni passaggi sul secondo classificato, Geolier, e i fischi ricevuti con annesse polemiche sulla lingua napoletana: “Quella sera l’Ariston ha scritto una brutta pagina di tv e di Festival. È stata una classifica amara per Angelina e pure per Geolier. Alla fine la sala stampa ha vinto contro la sala da pranzo degli italiani“.

Sul giovane rapper: “Lui è un esempio da premiare perché è nato in un quartiere disagiato e oggi si trova in Università a spingere i ragazzi a studiare; sta portando avanti un bel messaggio”.

