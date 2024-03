Scelto il sostituto di Fedez per Muschio Selvaggio. Pare che Luis Sal si prenderà il podcast e abbia già deciso il nome del post rapper.

Cosa succederà a Muschio Selvaggio? Ancora non si sa. Intanto, in attesa di comprendere come finirà la querelle tra Fedez e Luis Sal, sembra proprio che quest’ultimo abbia deciso le sorti del podcast, compreso il sostituto del rapper.

Luis Sal, scelto il sostituto di Fedez a Muschio Selvaggio

Luis Sal

A parlare delle sorti di Muschio Selvaggio e di chi prenderà il posto di Fedez nel caso in cui Sal dovesse riprendersi il podcast dopo le vicende giudiziarie è stato Davide Maggio. L’esperto si è sbilanciato su chi arriverà al posto del rapper.

“DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi come.A iniziare dalla conduzione, Luis sarà nuovamente il padrone di casa ma non sarà il solo a portare avanti la ‘nuova avventura’. Laddove c’era Fedez, ora ci sarà Homyatol”, si legge sul sito.

E ancora: “E’ Andrea Hakimi – questo il suo vero nome – la nuova spalla di Luis Sal. Il suo è un nome noto tra gli streamers. Classe 1993, può contare su oltre 800 mila follower su Twitch mentre sul canale Youtube sono 573.000 gli iscritti. E’ attivo sin da giovanissimo sul web con video divertenti e il gaming. Recentemente ha collaborato con Luis Sal per una iniziativa commerciale di una nota marca di caffè. Ha partecipato più volte a dirette con Fedez. Luis Sal aveva lamentato il fatto che Muschio Selvaggio, negli ultimi tempi, si fosse allontanato dalla mission originaria diventando Fedezcentrico”.

La data di (ri)partenza

Tra le varie informazioni che Davide Maggio ha voluto dare nel suo scoop, anche la data di ri partenza del podcast.

Pare, infatti, che questa sia vicinissima. “Siamo in grado di aggiungere un ulteriore dettaglio: le registrazioni inizieranno mercoledì prossimo. Si aprirà una nuova era per Muschio Selvaggio?”, ha scritto ancora l’esperto.

Staremo a vedere se tale situazione descritta corrisponderà alla verità o meno.

Di seguito anche un post Instagram recente dello youtuber: