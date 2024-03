Fedez e Barbara D’Urso si incontrano sul treno. Il rapper mostra alla conduttrice un vecchio video in cui la imita. La gag diventa virale.

Fedez ha condiviso un momento insolito durante il suo viaggio in treno questa mattina, quando si è ritrovato a bordo con nientepopodimeno che Barbara D’Urso. Mentre entrambi erano probabilmente diretti verso destinazioni diverse, l’incontro casuale ha dato vita a un momento divertente che il rapper non ha potuto fare a meno di condividere sui social.

Il rapper ha colto l’occasione per mostrare alla conduttrice un vecchio videoclip risalente al 2015, nel quale imita la D’Urso durante una sua esibizione. L’ironia e la spontaneità di Fedez hanno reso l’incontro ancora più memorabile.

Fedez e Barbara D’Urso: il momento esilarante sul treno

Il video pubblicato sulle storie di Fedez è diventato virale in poco tempo e mostra la conduttrice divertita nel vedere l’imitazione fatta nel 2015 dal rapper.

Barbara D’Urso ha reagito con entusiasmo all’incontro con Fedez, come dimostrano le immagini condivise sui social. Il rapper, commentando il momento, ha scherzato sul fatto che lei stesse guardando un video di sé stesso che imita Barbara D’Urso, creando una sorta di “inception” del divertimento.

Barbara D’Urso

“Allora questo è un video… di che anno sarà? Del 2015… Sono io che faccio Barbara d’Urso. E attenzione all’inception…Lo sta guardando Barbara d’Urso!” dice Fedez nelle storie.

Fedez e Barbara D’Urso in viaggio

Il siparietto inaspettato ha suscitato risate e curiosità sui social media, diventando rapidamente virale tra i seguaci di entrambi gli artisti. Ma dove si recavano Fedez e la conduttrice?

Mentre Fedez continua a far parlare di sé, sia per la sua nuova casa che per la nuova auto costata 250mila euro, oggi è stato protagonista di un momento di leggerezza e divertimento insieme a Barbara D’Urso.

Rivedremo insieme l’improbabile duo che ha divertito gli utenti dei social?