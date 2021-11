Chiara Ferragni sfrutterà i proventi della sua collezione per donare incubatrici all’avanguardia all’ospedale che ha curato la piccola vittoria dal virus respiratorio.

Chiara Ferragni ha annunciato su Instagram la volontà di raccogliere fondi per l’ospedale Vittore Buzzi di Milano, dove è stata curata la piccola Vittoria. Una volta tornata a casa con la sua bambina, l’influencer ha pensato a un modo per essere riconoscente alla struttura, pensando anche ai bambini che nascono prematuri.

L’annuncio di Chiara Ferragni sui social: “Con i miei ricavi l’ospedale acquisterà un incubatrice all’avanguardia”

Con delle storie su Instagram, Chiara Ferragni ha annunciato che, con i ricavi della sua collezione, comprerà nuove incubatrici per i bambini prematuri. Ai follower mostra anche il video con l’attrezzatura che serve all’ospedale Buzzi di Milano. L’influencer dichiara:

“In questo video vedete Gianluca Lista, direttore della Tin e neonatologia dell’ospedale Bambini Buzzi di Milano che mostra l’incubatrice che verrà comprata con i ricavi dei vostri acquisti sul mio profilo Wallapop. Loro ne possiedono già due, con il nostro contributo ne potranno comprare una terza”. Non è la prima volta che i Ferragnez fanno beneficenza o sono impegnati nella raccolta fondi. Anche in tempi di Covid-19 hanno donato attrezzature agli ospedali di Milano per le terapie intensive.