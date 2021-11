Mary Falconieri annuncia che è in attesa del suo primo figlio con Giuseppe Schiavello: l’annuncio social intenerisce il web che la riempie di auguri.

L’ex concorrente del Grande Fratello, ha annunciato sui social di essere incinta. Con un video su Instagram ha mostrato i primi momenti della gravidanza nel corso di questi tre mesi. Felicissima l’ex gieffina che ha condiviso questo momento con i suoi follower.

Mary Falconieri è incinta: il messaggio dell’ex gieffina

“Siamo lieti di condividere con voi questa bellissima notizia…la nostra famiglia si allarga!

Devo dire la verità in questi mesi è stata dura anzi durissima nascondere una gioia così grande, anche se qualcuno di voi lo aveva già capito! Non vi fate scappare mai nulla. Siamo davvero tanto, tanto felici che ci scoppia il cuore. Il nostro sogno d’Amore più grande si è realizzato e non vediamo l’ora di averti tra le braccia e riempirti di baci piccolo/a. Sei tutto ciò che ho sempre desiderato!” Questo il messaggio con la quale Mary Falconieri annuncia che l’amore tra lei e Giuseppe Schiavello sta allargando la famiglia. L’ex gieffina non ha dato subito la notizia, come di consueto ha aspettato i primi 3 mesi ma non vedeva l’ora di annunciarlo ai suoi follower.