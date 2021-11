Karina Cascella si scaglia contro il gesto di Sophie e Soleil al GF Vip 6 che si sono baciate davanti ad Alex Belli: la scena ha fatto indignare l’opinionista.

Karina Cascella è solita lasciarsi andare a critiche pesanti e molto taglienti. Questa volta nel mirino dell’opinionista sono finite Sophie e Soleil, o meglio, il bacio tra le due. La Cascella si è indignata per le immagini viste al Grande Fratello Vip 6 che reputa diseducative anche per i più giovani.

Le dure parole di Karina Cascella contro il bacio tra Sophie e Soleil

“Questa roba fa schifo, anche a livello di scambio. Un ragazzino che guarda potrebbe chiedere cosa fanno quei tre. Non confondiamo l’amore con la spazzatura”. Queste le parole di Karina Cascella che vedendo il bacio tra Sophie e Soleil ha definito la scena uno “schifo totale”, qualcosa di diseducativo per i giovani che potrebbero non capire cosa significhi davvero l’amore. Le due gieffine si sono baciate durante la notte di Halloween davanti ad Alex Belli che le ha incitate a farlo. Questo spettacolo che ha sicuramente alzato lo share, non è però stato gradito dalla Cascella che lo ha demonizzato. In questo spettacolino ad indignare qualcuno però, c’è anche l’attore del GF che ha baciato entrambe le ragazze con un bacio “cinematografico”.