La storia tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è ormai finita, ma secondo alcune voci il clima tra i due sarebbe molto teso, senza alcun tipo di rapporto.

Come tutti sanno, Ambra Angiolini ha messo fine alla sua storia con Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che pare abbia tradito la showgirl e attrice. Secondo nuove indiscrezioni di Chi, i due non si parlerebbero proprio più.

A parlare, quindi, dei nuovi dettagli della rottura tra Ambra e Allegri è stato il settimanale Chi, che ha raccontato di come tra i due sia finito qualsiasi tipo di rapporto. Secondo la rivista di Alfonso Signorini, i rapporti tra i due sarebbero molto tesi: “Dopo la rottura è calato il silenzio, anzi il gelo totale. Allegri e Ambra hanno smesso di parlarsi: l’allenatore pensa che sia stata la sua ex a decidere di diffondere la notizia della loro separazione. L’attrice al momento vive a Milano ed è sempre nella casa che Massimiliano Allegri le aveva messo a disposizione per condividere il loro amore. Poi, dopo la rottura, le ha chiesto di pagare i mesi di affitto trascorsi nell’abitazione. Ma la Angiolini, proprio in queste ore, dopo varie visite, insieme con la figlia Yolanda pare che abbia trovato una nuova casa dove si trasferirà in tempi brevi per spezzare ogni legame, dimenticando ogni pezzo del puzzle di un amore che ormai era finito da circa 8 mesi“

Sospetti fondati o no?

Le nuove supposizioni di Chi danno a che pensare. Il sospetto di Allegri non sembra avere molte fondamenta. L’attrice, infatti, è sempre stata molto riservata sul loro rapporto, tanto che è andata su tutte le furie quando le è stato consegnato il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia.

Inoltre, Ambra Angiolini è stata invitata spesso in molti programmi tv per parlare dell’accaduto, rifiutando sempre. Quindi, come può essere stata lei a decidere di diffondere la notizia?

Al momento, nessuno dei due ha reagito alle rivelazioni di Chi, ma chissà forse nelle prossime ore il silenzio si romperà.