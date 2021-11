Eleonora Pedron esordisce con il suo primo libro, “L’ho fatto per te”, dove si è aperta e ha raccontato di tutte le sofferenze della sua vita, tra cui la morte della sorella e del padre.

La celebre showgirl Eleonora Pedron ha esordito il 13 ottobre con il suo primo libro, intitolato L’ho fatto per te. In questo si racconta a cuore aperto ripercorrendo tutta la sua vita, dalla sua infanzia al suo successo con Miss italia, affrontando anche momenti dolorosi come la morte del padre e della sorella Nives.

Nata a Padova il 13 luglio 1982, Eleonora Pedron ha oggi 39 anni e ha già vissuto una vita molto intensa, purtroppo segnata da eventi anche dolorosi, di cui ha voluto parlare nel libro, come ha raccontato in un’intervista con Il Gazzettino: “Non è semplice raccontare agli altri la tua vita più intima e quella dei tuoi cari. Ho chiesto consiglio a mamma Daniela. Mi ha detto che scrivere un libro è una cosa di spessore, che avrei scritto cose vere e che com’è stato per me, possono essere d’aiuto a chi ha vissuto traumi o momenti di grande dolore”

L’ex Miss Italia si racconta: “Una storia commovente”

Eleonora Pedron ha deciso di raccontarsi a 360° in questo libro autobiografico, parlando di molti avvenimenti importanti, belli e meno belli.

Dai suoi successi più grandi, come la vittoria di Miss Italia, i tanti programmi televisivi e la scalata nello showbiz, Eleonora Pedron ha affrontato anche il suo doloroso passato, segnato dalla perdita della sorella Nives e del padre Adriano. Due perdite accadute a distanza di anni, ma entrambe avvenute per incidenti stradali.

Nives è morta quando la showgirl aveva solo 9 anni, mentre il papà Adriano morì a causa di un incidente stradale in cui era presente la stessa Eleonora: “Il tempo non torna indietro. Importante riuscire a spenderlo per cose importanti. Nella vita ogni cosa che succede ha una motivazione. Se non la capisci quando avviene la capirai”