Patrizia Mirigliani si scaglia contro Alex Belli e Manila Nazzaro, concorrenti del GF Vip 6, in difesa del figlio Nicola Pisu.

Patrizia Mirigliani ha condiviso pubblicamente critiche rivolte a Manila Nazzaro e Alex Belli, colleghi al GF Vip 6 del figlio Nicola Pisu, dopo che quest’ultimo è caduto facendosi molto male.

Qualche giorno fa, infatti, Nicola Pisu è caduto all’interno della Casa e ancora non si sa quale sia l’entità del danno. Probabilmente, il giovane di 32 anni si è rotto il coccige ma i suoi colleghi sembra non abbiano capito la gravità della cosa. Manila Nazzaro e Alex Belli hanno preso in giro Nicola, scherzando sulla sua caduta e mamma Patrizia non ci ha visto più: “Mentre Nicola presumibilmente ha una rottura del coccige, c’è qualcuna che continua a prenderlo in giro. Assurdo!!!”

I fan di Nicola Pisu hanno fatto subito sentire la loro voce insieme a Patrizia Mirigliani, difendendo il ragazzo e andando contro Manila e Alex, considerati superficiali e poco attenti alle vere condizioni di Nicola.

La Mirigliani sempre in difesa di Nicola

Patrizia Mirigliani, da quando il figlio Nicola Pisu ha iniziato la sua avventura al Grande Fratello Vip 6, si è sempre schierata in sua difesa. Infatti, l’imprenditrice ha già commentato la relazione tra Nicola e Miriana Trevisan, definendo la showgirl poco adatta a lui.

Ora, però, il pubblico è in attesa di sapere che fine farà Nicola Pisu nella Casa. Dopo l’incidente uscirà? Rimarrà lo stesso in gara?